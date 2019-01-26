В Ида-Вирумаа люди с ограниченными возможностями не получают необходимые услуги в полном объеме

В некоторых самоуправлениях дети с глубокими недугами не получают вообще никаких услуг, потому что соответствующих специалистов на местах нет и муниципальные власти и не занимаются поиском решений.

"Например, нам стало известно об одном случае в Ида-Вирумаа, где мать воспитывает дома ребёнка с комплексным расстройством здоровья. Ребенок не получает даже предусмотренного законом образования, поскольку местные власти не находят решения проблемы", — говорит исполнительный директор Палаты людей с недостатками здоровья Аннели Хабихт.

Даже выбраться из дома человеку с недугом далеко не всегда просто, поскольку у местных властей нет денег или желания заниматься перестройкой жилых домов в соответствии с потребностями больных. Инвалидный транспорт тоже не доступен всем в нем нуждающимся.

"В качестве примера я могу привести Тарту, где на оплату транспорта человеку выделяют 50 евро в квартал. Между тем одна поездка туда-обратно и обходится примерно в такую сумму, и все следующие человеку приходится оплачивать самому", — отмечает руководитель Союза людей с нарушениями двигательной системы Лили Тири.