В Ида-Таллиннской центральной больнице в этом году появилось на свет рекордное количество близнецов

2017 год в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы проходит все также радостно и трудолюбиво. За первые 6 месяцев этого года на свет появилось рекордное количество близнецов, сообщает больница.

Если прошлый год для роддома Центральной больницы был рекордным по количество родившихся детей в общем, то и настоящий год выдался очень активным. Только за первые полгода в роддоме на свет появилось 2026 детей, в числе которых 1054 мальчика и 972 девочки.

Особенно радостным год выдался по причине множественного рождения близнецов, а также тройни. Если три года назад, в 2014 году, за первые полгода на свет появилась 31 пара близнецов, годом позже 40 пар близнецов и в прошлом году 49 пар близнецов, то в этом году двойную радость родителям подарили 55 пар близнецов. Более четверти близняшек родилось уже в первый месяц настоящего года. Также, не так давно, с перерывом в 4 года, роддом Центральной больницы смог снова порадоваться рождению тройняшек.

Роддом Центральной больницы начал свою работу еще в 1804 году, и на сегодняшний день является самым большим роддомом в Эстонии, ежегодно принимая около трети всех родов Эстонии. В 2016 году всего родилось 4382 ребенка, в числе которых было 96 пар близнецов.