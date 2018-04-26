26.04.2018, 13:43

В ходе визита в Египет члены Рийгикогу подчеркнули необходимость укрепления отношений между двумя государствами

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rus.delfi.ee
EST 1
Hundisilma 2015.09.30
Foto: Karli Saul

Сегодня председатель депутатской группы по парламентским связям с Египтом Оудекки Лооне, член группы Эрки Сависаар и председатель депутатской группы по парламентским связям с Африкой Март Нутть завершают свой визит в Египет.

В ходе встреч с мэром Каира и представителями парламента, министерств и посольства Эстонии, они подчеркнули необходимость укрепления отношений между двумя государствами.

”Мы были рады отметить, что отношения между Эстонией и Египтом вновь находятся на подъеме”, — сказала Лооне. По ее словам, визит депутатской группы показал, что Эстония и Египет продолжают сотрудничество, укрепляя экономические и торговые отношения в среде, где ценятся демократия и защита прав меньшинств. ”Мы высоко ценим усилия Египта по борьбе с бедностью и во имя обеспечения равных возможностей для более слабых членов общества”, — сказала Лооне. Она добавила, что на встречах также обсуждался вопрос более быстрого оформления туристической визы в Египет для жителей Эстонии.

Председатель депутатской группы по парламентским связям с Африкой Март Нутть отметил, что для Эстонии крайне важна поддержка Египта как ведущей силы в регионе при выдвижении кандидатуры Эстонии в Совет Безопасности ООН. ”Мы надеемся, что эта поддержка послужит примером и для других стран региона, которые сделают аналогичный выбор”, — сказал он. Нутть передал Министерству иностранных дел Египта благодарственное письмо президента Эстонии в связи с поддержкой кандидатуры страны.

По словам члена депутатской группы по парламентским связям с Египтом Эрки Сависаара, страна осуществила масштабные экономические реформы. ”Египет демонстрирует растущий интерес и готовность внедрить информационные технологии, чтобы оптимизировать функционирование государства, — сказал Сависаар. — Эстонское электронное государство вызвало большой интерес. Мы надеемся на расширение сотрудничества в этой сфере”. Сависаар добавил, что Египет заинтересован в сотрудничестве с Эстонией и в других областях, например, в сфере лесоматериалов и обработки отходов.

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Посредством депутатских групп члены Рийгикогу общаются с парламентами других государств, ведут внешнюю политику и представляют наше государство в других странах мира.

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