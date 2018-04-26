В ходе визита в Египет члены Рийгикогу подчеркнули необходимость укрепления отношений между двумя государствами

Сегодня председатель депутатской группы по парламентским связям с Египтом Оудекки Лооне, член группы Эрки Сависаар и председатель депутатской группы по парламентским связям с Африкой Март Нутть завершают свой визит в Египет.

В ходе встреч с мэром Каира и представителями парламента, министерств и посольства Эстонии, они подчеркнули необходимость укрепления отношений между двумя государствами.

”Мы были рады отметить, что отношения между Эстонией и Египтом вновь находятся на подъеме”, — сказала Лооне. По ее словам, визит депутатской группы показал, что Эстония и Египет продолжают сотрудничество, укрепляя экономические и торговые отношения в среде, где ценятся демократия и защита прав меньшинств. ”Мы высоко ценим усилия Египта по борьбе с бедностью и во имя обеспечения равных возможностей для более слабых членов общества”, — сказала Лооне. Она добавила, что на встречах также обсуждался вопрос более быстрого оформления туристической визы в Египет для жителей Эстонии.