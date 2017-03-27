В ходе визита комиссия по делам ЕС призывает Украину продолжить реформы

Сегодня комиссия по делам Европейского союза направится на Украину с трехдневным визитом, где пройдут встречи с коллегами из парламента Украины, а также живущими и работающими там выходцами из Эстонии.

Председатель комиссии Тоомас Витсут сказал, что одна из целей визита — побудить Украину продолжить обширные реформы, прежде всего, реформу судебной системы, а также продолжить внедрять меры, направленные на снижение коррупции.

”Украина выразила желание интегрироваться в ЕС и для этого начала проводить обширные политические и экономические реформы”, — сказал Витсут. Один из результатов успешности реформ, по его словам, — Украина выполняет условия для введения безвизового режима с ЕС. 2 марта послы ЕС от имени Совета подписали соглашение, которое позволит гражданам Украины путешествовать по ЕС без визы в течение 90 дней в 180-дневный период. Далее регламент будет представлен Европейскому парламенту на голосование в первом чтении, а затем — на принятие совету.

В ходе встреч с эстонскими предпринимателями, работающими на Украине, комиссия хочет выяснить, в какой поддержке предприниматели нуждаются на политическом уровне для развития двусторонних экономических отношений. В прошлом году в списке стран, в которые были направлены эстонские инвестиции, Украина заняла пятое место.

Член комиссии Калле Паллинг сказал, что Украина должна продолжить усердную работу над начатыми реформами. ”Для того, чтобы обещания со стороны ЕС и его государств-членов были выполнены, и позже не были установлены дополнительные условия, Украина и другие страны-партнеры должны выполнять свои обязанности и проводить необходимые реформы, — сказал Паллинг. — Эстония готова оказать всестороннюю помощь. Мы также ждем, что ЕС создаст дополнительные возможности, а также быстро введет Соглашение о свободной торговле с Украиной. Мы понимаем, что эти реформы — огромный вызов и требует много работы, но лучшего решения просто не существует”. Он отметил, что за три года в конфликте между Россией и Украиной погибло почти 10 000 человек, среди них — 2000 гражданских. Пострадало около 23 400 человек.

В визите на Украину участвуют председатель комиссии Тоомас Витсут, заместитель председателя Яак Мадисон и члены комиссии Моника Хауканымм, Лийза Овийр, Калле Паллинг и Тийт Терик.