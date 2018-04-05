05.04.2018, 08:40

В ходе семейной ссоры женщина сломала свои длинные ногти. Дело дойдет до Госсуда

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Мадис Юрген
Мадис Юрген
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 11
В ходе семейной ссоры женщина сломала свои длинные ногти. Дело дойдет до Госсуда
Illustratsioon Ats Nukki

Прокуратура завела уголовное дело по семейной ссоре, в ходе которой были повреждены ногти потерпевшей. Обвиняемого мужчину оправдали в суде как первой, так и второй инстанции, пишет Eesti Ekspress.

Они должны встретиться в 10 часов. Мужчина опаздывает. Оправляет женщине сообщение, что опоздает. Стукнул машину на парковке.

Женщина ждет перед домом, с детской коляской и автокреслом. Они договорились, что женщина передаст ему сына, чтобы мужчина мог провести день вместе с мальчиком.

Они разведены. Вместе они не живут уже более полугода.

Мужчина приезжает. Останавливает машину перед домом.

"Где телевизор?!" — спрашивает женщина. "Ты должен был привезти мне мой телевизор!"

Телевизора нет.

Мужчина начинает устанавливать автокресло на переднее сидение. Женщина препятствует.

"Я не дам тебе ребенка", — говорит женщина.

Мужчина плюет ей в лицо. (Так утверждает женщина).

Мужчина нервный, озлобленный, высокомерный, нахальный. (Так говорит женщина).

Мужчина открывает багажник, чтобы положить туда коляску. Поднимает коляску высоко в воздух и грозится ударить. (Так утверждает женщина). Кто-то приближается по улице, и поэтому не бьет. (Это тоже говорит женщина).

Женщина пинает мужчину ногой под зад. (Так говорит мужчина).

Мужчина толкает женщину. женщина теряет равновесие, хватается за одежду мужчины. (Так говорит женщина). Когда она хватается за одежду мужчины, у женщины ломаются ногти пятого, четвертого и третьего пальца левой руки и четвертого пальца правой руки.

Мужчина выкручивает запястья женщины. (Так говорит женщина).

Мужчина сажает мальчика в машину, закрывает дверь автомобиля, чтобы женщина не достала ребенка.

Женщина бьет по стеклу автомобиля. (Так говорит мужчина).

Мужчина садится за руль, едет в полицию и делает заявление, что женщина не хотела разрешать ему встретиться с ребенком.

Женщина звонит по номеру экстренной помощи: "Приехавший за ребенком мужчина по сути напал на меня!"

"Какие-нибудь повреждения есть?" — спрашивает ответивший на звонок.

"Ногти сломаны и в крови, — отвечает женщина. — Толкнул и умчался с ребенком!"

"Что он тогда сделал?" — спрашивает ответивший на звонок.

"Плюнул два раза в лицо, наверное, толкнул, наверное. Толкнул, и я не знаю, что он сделал…"

Женщина подает заявление в полицию.

Женщина едет в EMO, показывает свои ногти. Медики советуют: приложите кубик льда.

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Все это происходит 3 сентября 2017 года в Пярну. Заводят уголовное дело, и Пярнуский уездный суд начинает разбирать дело. Обвинитель требует для мужчины год и четыре месяца заключения, потому что мужчина ранее был наказан в уголовном порядке. Защитник говорит, что вина мужчины не доказана. Нет ясности, в каком порядке все случилось — когда плюнули, когда обругали, когда дали ногой под зад. Сначала мужчина махал коляской и потом женщина отказалась давать ребенка, или было наоборот?

7 февраля 2018 года Пярнуский уездный суд принимает решение: обвинение необоснованное. Почему были повреждены ногти потерпевшей, невозможно доказать. Судебные издержки требуют уплатить.

Но на этом дело не заканчивается. Потерпевшая обжалует решение Пярнуского уездного суда, и разбирательство продолжается в Таллиннском окружном суде. Опять те же вопросы. Как проходила ссора? По какой причине сломались ногти? Решение приняли 19 марта 2018 года.

Суд считает, что то, как мужчина толкнул женщину, в результате чего потерпевшая схватила обвиняемого за одежду и сломала ногти, определяется как багательное (пустяковое) нападение.

Это малозначимое нападение, последствия которого недостаточны, чтобы завести уголовное дело. В случае уголовного дела предполагается, что повреждение серьезное.

По оценке присяжного адвоката Андреса Симсона, случай, когда из-за сломанных ногтей начали уголовное производство, в мировой практике небывалый. "Почему мы должны заниматься такими делами — в ситуации, когда у нас в судах такая большая нагрузка и такой маленький ресурс!"

Прокурор Гарди Андерсон говорит, что потерпевшая хочет подать кассационную жалобу в Госсуд. Время для этого есть, и судебная тяжба может продолжаться еще месяцами, а может закончиться и в ближайшее время.

Решение Госсуда, несомненно, создаст прецедент, будут ли аналогичные случаи в дальнейшем рассматривать в уголовном порядке или нет.

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