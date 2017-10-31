31.10.2017, 14:47

В ходе изменения адресов островитяне и жители волости Сауэ остались без льгот на проезд

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
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Parvlaev Tiiu saabumine
Parvlaev Tiiu saabumineFoto: Ilmar Saabas

Жители Сааремаа и волости Сауэ остались в минувшую субботу без скидок на проезд, которыми может пользоваться местное население на поездах Elron и паромах. Сегодня в полдень Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел сообщил, что проблема решена.

Пресс-представитель Центра технологий и развития МВД Эвелин Тринк сказала, что ошибка возникла в результате того, что после административной реформы адреса людей стали изменять в регистре населения.

Предоставление скидки должно работать так, что человек, имеющий право на льготный проезд, запрашивает ее в системе продажи билетов, а та обращается в регистр населения, проверяя, живет ли этот человек в том месте, где льготы действуют, а если ответ положительный, пассажир получает билет по сниженной цене. Проблема, по словам Тринк, была в том, что система продажи билетов не получала правильные ответы из регистра населения.

Тринк сказала, что сотрудники Центра технологий и развития МВД работали вчера над исправлением ошибки до позднего вечера. Сегодня в полдень она уведомила, что проблема решена, и островитяне с жителями волости Сауэ могут пользоваться предоставленными им льготами на проезд.

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