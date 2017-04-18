В Харьюском уездном суде рассматривают спор двух крупных эстонских бизнесменов

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Вчера в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором рассматривалось дело двух бизнесменов. Одной из сторон был предприниматель, один из самых богатых людей в Эстонии Тоомас Аннус. Второй стороной был инвестор Марек Кийза.