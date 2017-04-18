В Харьюском уездном суде рассматривают спор двух крупных эстонских бизнесменов

Вчера в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором рассматривалось дело двух бизнесменов. Одной из сторон был предприниматель, один из самых богатых людей в Эстонии Тоомас Аннус. Второй стороной был инвестор Марек Кийза.
Аннус требует у Кийза 121 244,3 евро. Как утверждает Аннус, эту сумму он дал в долг Кийза. Предприниматели устроили в зале суда эмоциональное представление, в которое судье неоднократно приходилось вмешиваться.
Параллельно Аннус требует от предприятия Кийза 124 000 евро долга.
Подробности — в завтрашнем Eesti Päevaleht.
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