В Харьюмаа водитель автобуса грубо обругал школьника

В Харьюмаа в волости Харку мать школьника жалуется на злобного водителя, который хоть и не выставил ее ребенка из автобуса, но зато угостил маленького пассажира грубой бранью.

Инцидент, о котором мать пишет в социальной сети, произошел в четверг днем, когда ее 12-летний ребенок вошел в отправлявшийся в 13:56 из Табасалу в Мурасте автобус номер 129 и вежливо сказал водителю, что он не уверен, успела ли мама положить деньги на его карточку, пишет Õhtuleht.

На это водитель автобуса ответил словами: "Иди в ж..у, зараза, с этими разговорами!" ("Mine p….e, raisk, selle jutuga!")

Мать написала, что водитель автобуса даже не дал ребенку возможности сказать, что он может заплатить за свою поездку и наличными, но по какой-то причине водитель все-таки не вышвырнул ребенка из автобуса.

Речь шла об автобусе Atko Liinid.

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