07.06.2018, 22:00

В Харьюмаа сбитого автомобилем медведя оставили умирать на дороге

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rus.delfi.ee
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В Харьюмаа сбитого автомобилем медведя оставили умирать на дороге
Foto: erakogu

Несколько недель назад в Харьюмаа на обочине шоссе нашли медведя, которого сбили на автомобиле и оставили на дороге умирать.

Охотник из Харьюмаа, который случайно проезжал на автомобиле по шоссе в волости Керну, увидел медведя уже мертвым. "Очевидно, он мог уже некоторое время пролежать там, скончавшись от полученных при наезде автомобиля травм", — рассказал охотник. По его словам, это был большой самец.

Охотник также сообщил о случившемся по дежурному телефону Инспекции окружающей среды 1313, и через несколько часов зверя увезли.

Недавно подобный случай произошел в Ярвамаа, где медведица попала под машину и может до сегодняшнего дня раненой передвигаться в волости Тюри в районе Тайксе, Тырвааугу и Расси.

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