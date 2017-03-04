В Харьюмаа пристрелили волка и волчицу, пытавшихся загрызть сторожевого пса

В Харьюмаа застрелили двух волков, которые несколько дней подряд пробирались во двор дома и нападали на находившуюся на привязи сторожевую собаку.

”Ночью собака стала ужасно сильно лаять. Бабушка пойти на улицу не решилась, а я не слышал”, — рассказал хозяин дома Õhtuleht.

”На утро мы увидели, что нашу собаку кто-то пытался загрызть. Скорее всего, ее спасла будка, где она спряталась. Раны были на голове и шее животного”, — рассказал мужчина. Через день волки вернулись, но хозяин был уже настороже: ”Две пары глаз какое-то время смотрели на меня, потом исчезли. На улице начинало мести и я побоялся идти один на поле”.

Утром мужчина обнаружил на поле волчьи следы и позвонил в союз охотников, где сначала не поверили, что волки напали на собаку.

”Когда я сказал, что собака весит более 50 кг, их тон поменялся. Охотники взяли след, и около Яэсмяэ застрелили волка и волчицу”.