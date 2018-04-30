В Харьюмаа и Пярнумаа полностью бесплатного общественного транспорта не будет. Остальные еще думают

Представители местных центров общественного транспорта имеют разный взгляд на подписанное сегодня министром Кадри Симсон постановление. Пярнумаа и Харьюмаа свои решения уже приняли, а остальным для принятия решения нужно время.

Центр общественного транспорта Йыгевамм сообщил, что технически предоставить бесплатный транспорт возможно, но окончательное решение будет принято на общем собрании.

Центр общественного транспорта Ярвамаа также отмечает, что все решит общее собрание.

Советник по сфере транспорта управы Сааремаа Карл Тийтсон сообщил, что и у них есть возможность для бесплатного транспорта, но окончательный ответ пока дать не представляется возможным и необходимо еще раз все обсудить.

Вагамаа придерживается той же позиции.

Что касается Пярнумаа и Харьюмаа, то уже принято решение, что полностью бесплатного транспорта в этих уездах не будет.