В Ханчжоу был обновлен договор о сотрудничестве в области культуры между Эстонией и Китаем

Министр культуры Китайской Народной Республики Ло Шуган и канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене подписали сегодня, 22 сентября программу сотрудничества министерств культуры Эстонии и Китая на 2018-2022 года. Наличие действующего соглашения создает предпосылки для постоянного развития культурного сотрудничества между двумя странами, сообщается в пресс-релизе.

Договор о сотрудничестве между Эстонией и Китаем в вопросах культуры, науки и образования действует с 1993 года. Обновленное соглашение о сотрудничестве между министерствами будет подписано на III культурном форуме Китая, стран Центральной и Восточной Европы в Ханчжоу, где наша делегация находится по приглашению министра культуры Китайской Народной Республики Ло Шугана. Также пройдет встреча министров культуры Китая, а также Центральной и Восточной Европы в формате сотрудничества ЕС 16+1.

Канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене сказал, что обновление программы сотрудничества определенно внесет что-то новое и в сотрудничество между государствами.

"Например, была добавлена статья, которая рассматривает участие экспертов в различных сферах в учебных поездках, в основном, в Китай, а также их участие в художественных и танцевальных лагерях и форумах. Таково было желание Китая. Китай готов в большей части финансировать эти проекты, и Эстония, разумеется, заинтересована в этой возможности", — сказал Ныгене.

За последние годы культурное сотрудничество между Эстонией и Китаем становится все более тесным. Министр культуры Индрек Саар встречался со своими китайскими коллегами в апреле 2016 года, и уже тогда обсуждались возможности сотрудничества в сфере креативной экономики, традиционной культуры и молодежного обмена.

Канцлер Ныгене добавил, что интерес Китая к сотрудничеству с Эстонией естественен, поскольку европейскость представляет для быстро развивающегося Китая очень большой интерес.

"Эстония может предложить китайской публике коллективы высшего уровня. Благодаря этому договору, в октябре, например, будет воплощено в жизнь трехлетнее соглашение о сотрудничестве Ээсти Концерт с одним из важнейших фестивалей искусств в Азии, Shanghai Arts Festival. И наоборот, прибытие Шанхайского большого театра на Сааремааские дни оперы в грядущем году было бы под вопросом, если бы не было официального дипломатического договора о сотрудничестве. Китай и весь азиатский регион — крупный и привлекательный партнер, сотрудничать с этим регионом хочет весь мир", — подчеркнул Ныгене.

У Эстонии заключено около полусотни соглашений и общих программ о сотрудничестве в области культуры с различными странами по всему миру. Также Эстония состоит более, чем в 15 международных организациях, форумах и программах сотрудничества.