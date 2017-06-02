В Хаапсалу злоумышленник раскладывает на дорогах котлеты с булавками

В группе на Facebook, объединяющей жителей Хаапсалу и Ляэнемаа, вчера вечером появилось предупреждение всем владельцам домашних животных о том, что на пешеходном переходе на шоссе Лихула в Хаапсалу была обнаружена котлета с булавками внутри.

По словам президента Эстонского союза защитников животных Хейки Валнера, совершающие подобные поступки люди просто больны. ”В этом году нам подобных сообщений не поступало, но ранее бывало. Изготовление таких вещей предполагает поход в магазин, покупку фарша и засовывание всего этого внутрь изделия. Это продуманные действия”, — говорит он.

„Осколки, иголки, лезвия, кнопки, рыболовные крючки… Чего только не клали в такие шарики. Эти больные люди, наверное, по-своему получают от этого удовольствие. Это очень тяжелая смерть для животного”, — отмечает Валнер и призывает владельцев животных быть начеку.