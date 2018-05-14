14.05.2018, 18:10

В Хааберсти пройдут тренировки по скандинавской ходьбе


rus.delfi.ee
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Kepikõnd ja venitus
Kepikõnd ja venitusFoto: Rauno Volmar

Во вторник, 15 мая в 19.00 пройдёт тренировка по скандинавской ходьбе в поселении Вескиметса и Мустйые.

Место сбора — на пересечении улиц Кыргепинге и Вескиметса, сообщает управа района.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, в Хааберсти очень хорошие возможности для занятия оздоровительным спортом недалеко от дома. ”Тренировки на свежем воздухе дают жителям возможность вместе попробовать свои силы в разных видах спорта, а также найти новых единомышленников в спорте”, — сказал Юргенсон. ”Тренировка по спортивной ходьбе — хорошая возможность активного отдыха для тех, кто не любит бегать, к тому же ходьба безопаснее для ног. Активный образ жизни благотворно сказывается на здоровье. Это не только отличный способ поддерживать себя в хорошей форме, но и возможность продлить себе жизнь, а также улучшить её качество. Физическая активность помогает оставаться здоровым и улучшает настроение”, — продолжил старейшина.

На месте можно бесплатно взять в аренду палки для ходьбы.

Тренировки начинаются с разминки. После этого проходит основная тренировка, в которую помимо ходьбы включены другие комбинированные упражнения. Тренировки заканчиваются растяжкой и расслаблением.

Тренировки по скандинавской ходьбе подходят как начинающим, так и продвинутым спортсменам. Для освоения правильной техники ходьбы можно спросить совет у тренера. По договорённости, в дальнейшем тренировки с тренером можно будет продолжить в том же месте или присоединиться к уже имеющимся группам.

Следующие тренировки:

В четверг, 17 мая в 19.00 на тропе здоровья пруда Ыйсмяэ. Ходоков ждут возле социального центра Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24).

Во вторник, 22 мая в 19.00 в пляжном парке Какумяэ. Место сбора на площадке для баскетбола пляжа Какумяэ.

Участие в тренировках бесплатное.

Тренировки организует управа Хааберсти.

Тренировки поддерживает управа Кристийне.

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