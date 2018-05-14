В Хааберсти пройдут тренировки по скандинавской ходьбе

Во вторник, 15 мая в 19.00 пройдёт тренировка по скандинавской ходьбе в поселении Вескиметса и Мустйые.

Место сбора — на пересечении улиц Кыргепинге и Вескиметса, сообщает управа района.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, в Хааберсти очень хорошие возможности для занятия оздоровительным спортом недалеко от дома. ”Тренировки на свежем воздухе дают жителям возможность вместе попробовать свои силы в разных видах спорта, а также найти новых единомышленников в спорте”, — сказал Юргенсон. ”Тренировка по спортивной ходьбе — хорошая возможность активного отдыха для тех, кто не любит бегать, к тому же ходьба безопаснее для ног. Активный образ жизни благотворно сказывается на здоровье. Это не только отличный способ поддерживать себя в хорошей форме, но и возможность продлить себе жизнь, а также улучшить её качество. Физическая активность помогает оставаться здоровым и улучшает настроение”, — продолжил старейшина.

На месте можно бесплатно взять в аренду палки для ходьбы.

Тренировки начинаются с разминки. После этого проходит основная тренировка, в которую помимо ходьбы включены другие комбинированные упражнения. Тренировки заканчиваются растяжкой и расслаблением.