В Хааберсти приступает к работе патрульный экипаж охранной фирмы

В Хааберсти приступает к работе патрульный экипаж K Security, в задачу которого входит обеспечение дополнительного порядка в летние месяцы.

Старейшина Хааберсти Марек Юргенсон заверяет, что Хааберсти — безопасный район. ”Хотим ещё более повысить чувство безопасности и порядок в районе. Поэтому в этом году впервые сотрудничаем с охранной фирмой K Security OÜ. По заказу управы с 15 мая по 15 сентября задачей K Security OÜ будет патрулирование района на машине, для повышения чувства безопасности жителей и предотвращения преступлений”, — сказал Юргенсон.

”Ежедневно будут патрулировать спортивные и игровые площадки, скейтпарки, округу пруда и районных центров и другие общественные места, где раньше были нарушения общественного порядка. При нарушении общественного порядка патрульные попросят прекратить правонарушение, при необходимости будет привлечена полиция, скорая или спасатели. Охранная фирма не заменит полицию, а будет ей в помощь”, — продолжил старейшина.

По словам члена правления K Security Марко Кока, данный проект является пилотным в городе Таллинне и в скором времени планируется расширение в другие части города и самоуправления.