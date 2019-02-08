В Хааберсти на празднике огня выступит Уку Сувисте — вход бесплатный!

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона праздник огня стал доброй традицией, помогающей добавить красок в тёмный зимний вечер. ”На этот раз на празднике мы не будем сжигать ёлки, из собранных новогодних деревьев сделают древесную стружку. Огонь всё же будет, зажжём маленькие костры, которые согреют теплом и светом гостей праздника. Кульминаций праздника станет выступление артистов театра огня и грандиозное лазерное шоу”,- сказал Юргенсон.

Мероприятие бесплатное.

Праздник огня организует управа Хааберсти совместно с центром досуга Хааберсти.