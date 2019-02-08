08.02.2019, 08:50

В Хааберсти на празднике огня выступит Уку Сувисте — вход бесплатный!

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Uku Suviste
Uku SuvisteFoto: Karli Saul

В субботу, 9 февраля в 16.30 в амфитеатре на пруду Вяйке-Ыйсмяэ пройдёт праздник огня. Всех гостей мероприятия ждёт выступление воспитанников детской музыкальной студии Тайси и певца Уку Сувисте, а также красочное лазерное шоу.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона праздник огня стал доброй традицией, помогающей добавить красок в тёмный зимний вечер. ”На этот раз на празднике мы не будем сжигать ёлки, из собранных новогодних деревьев сделают древесную стружку. Огонь всё же будет, зажжём маленькие костры, которые согреют теплом и светом гостей праздника. Кульминаций праздника станет выступление артистов театра огня и грандиозное лазерное шоу”,- сказал Юргенсон.

Мероприятие бесплатное.

Праздник огня организует управа Хааберсти совместно с центром досуга Хааберсти.

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