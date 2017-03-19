В Грузии Нестор встретится с руководством страны и посетит границу с Южной Осетией

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор совместно со спикерами парламентов Северных и Балтийских стран встретится с президентом, председателем парламента и премьер-министром Грузии, а также посетит Хурвалети, где пролегает административная граница между Грузией и Южной Осетией.

«Это важные встречи, где восемь спикеров смогут вместе призвать государственных руководителей Грузии развивать и реформировать свое государство, чтобы обеспечить лучшую интеграцию в Европу, – сказал Нестор. – Я поздравляю Грузию с безвизовым режимом с ЕС, который вот-вот войдет в силу. Правительство Грузии проделало для этого огромную работу, и безвизовый режим – ощутимое достижение на пути к интеграции в Европейский союз».

В понедельник спикеры Северных и Балтийских стран (NB8) посетят Хурвалети, где пролегает административная граница между Грузией и Южной Осетией. «Эстония поддерживает территориальную целостность Грузии и заинтересована в мирном решении конфликта. – сказал Нестор. – Я выражаю благодарность и признательность государственным руководителям Грузии за общение с Южной Осетией, Абхазией и Россией, но международная общественность не должна закрывать глаза на заботы Грузии».

Во вторник спикеры встретятся с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и премьер-министром Георгием Квирикашвили. В среду пройдут встречи с несколькими гражданскими объединениями.

Сотрудничество между Северными и Балтийскими странами (NB8) – это региональное сотрудничество, объединяющее Финляндию, Швецию, Норвегию, Исландию, Данию, Эстонию, Латвию и Литву. Общим приоритетом является программа восточного партнерства Европейского союза, т.е. сотрудничество с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Украиной и Беларусью и улучшение интеграции этих стран в Европейский союз.