В грандиозном открытии Всемирного дня чистоты в Китае приняло участие 100 000 человек

Уборки проходили одновременно во множестве городов Китая. Помимо 100 000 волонтеров еще 300 000 человек следили за событиями онлайн. Основными группами, вовлеченными в уборки, стали местные жители, молодежь и пожилые люди. Для страны это было новым стартом с более счастливыми людьми. Одна из целей на будущее – вовлечь больше людей в гражданское движение.

700 партнеров совместно работали над организацией дня чистоты, и Департамент обращения с отходами местного самоуправления Шанхая было активно вовлечен. Также участие приняли и десять НКО, которые проводят картографирование и пристально следят за мероприятием, освещая его в прямом эфире в медиа.

Правительство Китая тоже оказало большую заботу и поддержку волонтерам, предоставив каждому из них страховку здоровья из-за большой жары.

Официальные представители местного самоуправления Цзинъань в полном составе пришли на мероприятие, выступили с речами на торжественном открытии в Шанхае. Все потрудились на славу и были очень увлечены уборкой, так что жаркая погода вовсе не стала препятствием для граждан.

Если в Шанхае погода была очень хорошей и солнечной, но в провинции Гуандун, наоборот, шли сильные дожди, из-за которых пришлось приостановить уборки. В некоторых местах мероприятие приходилось заканчивать раньше из-за экстремальной жары.

Количество собранного мусора еще уточняется, так как более 700 партнеров должны прислать данные в главный штаб.