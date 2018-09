В грандиозном открытии Всемирного дня чистоты в Китае приняло участие 100 000 человек

Всемирный день чистоты проходит под эгидой гражданского движения Let’s do it! World, которое в последнее десятилетие инициировало уборки в 113 странах и привлекло более 20 млн добровольцев. Организаторы Всемирного дня чистоты надеются привлечь миллионы людей в ходе 30-часового марафона чистоты и увеличить число волонтеров как минимум вдвое по сравнению с прежними показателями. Многие страны ставят целью магические 5% от их населения, чтобы обеспечить существенный прорыв в ценностях и нормах своего общества; новый уровень осведомленности, который может перерасти в гражданское давление с целью проведения реформ в политике и правилах обращения с отходами.

Let’s do it! World также показали себя как движение за мир и наведения мостов. «Во многих странах и регионах это дело уже объединило группы и культуры, которые определяют себя через различия, что принесло с собой не только более чистую и здоровую окружающую среду, но и осознание того, что возможно истинное сотрудничество и понимание», – добавила Аннели Охврил, член правления движения Let’s do it!.

За событиями Всемирного дня чистоты можно следить на домашней страничке www.letsdoitworld.org, на которой публикуются данные и последние новости с уборок от начала до конца акции. Начиная с 22:00 UTC 14 сентября непрерывное 24-часовое World Cleanup Live Show освещает события со всего мира. Из студии в Таллинне шоу ведут телеведущий и продюсер из Ирландии Колм Флинн и телеведущая Зизло Ндлову из Зимбабве. Оно будет транслироваться в эфир через сайт https://www.worldcleanupday.org/, а также через каналы в Facebook и на YouTube. Сразу после эфира все материалы шоу будут опубликованы в записи на Youtube (www.youtube.com/letsdoitworld) и будут доступны для использования медиа. Все желающие могут транслировать видео на своих каналах. Прямая трансляция завершится в 22:00 UTC, 15 сентября.

Тизер World Cleanup Day Live Show: https://www.youtube.com/watch?v=MngIAxDaN6I

Движение The Let’s do it! World зародилось в маленькой и технологичной северо-европейской стране Эстонии в 2008 году, когда 50 000 человек вышли для того, чтобы очистить природу страны всего за пять часов. Технология, созданная бывшим главным архитектором Skype и со-основателем Starship Technologies Ахти Хейнла, позволила организовывать команды для картографирования более чем 10 000 точек с мусором и вывести на работу более 50 000 волонтеров. Все вместе они собрали более 10 000 тонн мусора с несанкционированных свалок на природе и в публичном пространстве.

The Let’s do it! World работает над «Планом устойчивой чистоты», который включает в себя предложения для бизнеса, правительств, граждан и НКО по применению специальных шагов, которые помогут справится с глобальной проблемой неуправляемого мусора. Краткий обзор предложений для правительств, предприятий, НКО и физических лиц, содержащихся в этом плане, был представлен уже 6 сентября в формате дорожной карты плана (Keep It Clean Roadmap). Полная версия «Плана устойчивой чистоты» будет опубликована вместе с итогами Всемирного дня чистоты 16 сентября.