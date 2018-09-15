15.09.2018, 21:40

В грандиозном открытии Всемирного дня чистоты в Китае приняло участие 100 000 человек

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rus.delfi.ee
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Maailmakoristuspäeva talgud Paides
Maailmakoristuspäeva talgud PaidesFoto: Kaspar Pokk

100 000 человек выступили добровольцами на Всемирном дне чистоты в Китае. Утром 15 сентября города по всему Китаю под предводительством глобального финансового центра Шанхая присоединились к миллионам волонтеров Всемирного дня чистоты в 156 странах для участия в историческом глобальном марафоне гражданской акции, которая проносится по всей планете.

Уборки проходили одновременно во множестве городов Китая. Помимо 100 000 волонтеров еще 300 000 человек следили за событиями онлайн. Основными группами, вовлеченными в уборки, стали местные жители, молодежь и пожилые люди. Для страны это было новым стартом с более счастливыми людьми. Одна из целей на будущее – вовлечь больше людей в гражданское движение.

700 партнеров совместно работали над организацией дня чистоты, и Департамент обращения с отходами местного самоуправления Шанхая было активно вовлечен. Также участие приняли и десять НКО, которые проводят картографирование и пристально следят за мероприятием, освещая его в прямом эфире в медиа.

Правительство Китая тоже оказало большую заботу и поддержку волонтерам, предоставив каждому из них страховку здоровья из-за большой жары.

Официальные представители местного самоуправления Цзинъань в полном составе пришли на мероприятие, выступили с речами на торжественном открытии в Шанхае. Все потрудились на славу и были очень увлечены уборкой, так что жаркая погода вовсе не стала препятствием для граждан.

Если в Шанхае погода была очень хорошей и солнечной, но в провинции Гуандун, наоборот, шли сильные дожди, из-за которых пришлось приостановить уборки. В некоторых местах мероприятие приходилось заканчивать раньше из-за экстремальной жары.

Количество собранного мусора еще уточняется, так как более 700 партнеров должны прислать данные в главный штаб.

Всемирный день чистоты проходит под эгидой гражданского движения Let’s do it! World, которое в последнее десятилетие инициировало уборки в 113 странах и привлекло более 20 млн добровольцев. Организаторы Всемирного дня чистоты надеются привлечь миллионы людей в ходе 30-часового марафона чистоты и увеличить число волонтеров как минимум вдвое по сравнению с прежними показателями. Многие страны ставят целью магические 5% от их населения, чтобы обеспечить существенный прорыв в ценностях и нормах своего общества; новый уровень осведомленности, который может перерасти в гражданское давление с целью проведения реформ в политике и правилах обращения с отходами.

Let’s do it! World также показали себя как движение за мир и наведения мостов. «Во многих странах и регионах это дело уже объединило группы и культуры, которые определяют себя через различия, что принесло с собой не только более чистую и здоровую окружающую среду, но и осознание того, что возможно истинное сотрудничество и понимание», – добавила Аннели Охврил, член правления движения Let’s do it!.

За событиями Всемирного дня чистоты можно следить на домашней страничке www.letsdoitworld.org, на которой публикуются данные и последние новости с уборок от начала до конца акции. Начиная с 22:00 UTC 14 сентября непрерывное 24-часовое World Cleanup Live Show освещает события со всего мира. Из студии в Таллинне шоу ведут телеведущий и продюсер из Ирландии Колм Флинн и телеведущая Зизло Ндлову из Зимбабве. Оно будет транслироваться в эфир через сайт https://www.worldcleanupday.org/, а также через каналы в Facebook и на YouTube. Сразу после эфира все материалы шоу будут опубликованы в записи на Youtube (www.youtube.com/letsdoitworld) и будут доступны для использования медиа. Все желающие могут транслировать видео на своих каналах. Прямая трансляция завершится в 22:00 UTC, 15 сентября.

Тизер World Cleanup Day Live Show: https://www.youtube.com/watch?v=MngIAxDaN6I

Движение The Let’s do it! World зародилось в маленькой и технологичной северо-европейской стране Эстонии в 2008 году, когда 50 000 человек вышли для того, чтобы очистить природу страны всего за пять часов. Технология, созданная бывшим главным архитектором Skype и со-основателем Starship Technologies Ахти Хейнла, позволила организовывать команды для картографирования более чем 10 000 точек с мусором и вывести на работу более 50 000 волонтеров. Все вместе они собрали более 10 000 тонн мусора с несанкционированных свалок на природе и в публичном пространстве.

ТОП

The Let’s do it! World работает над «Планом устойчивой чистоты», который включает в себя предложения для бизнеса, правительств, граждан и НКО по применению специальных шагов, которые помогут справится с глобальной проблемой неуправляемого мусора. Краткий обзор предложений для правительств, предприятий, НКО и физических лиц, содержащихся в этом плане, был представлен уже 6 сентября в формате дорожной карты плана (Keep It Clean Roadmap). Полная версия «Плана устойчивой чистоты» будет опубликована вместе с итогами Всемирного дня чистоты 16 сентября.

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