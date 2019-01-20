В Госдуме ответили на призыв журналиста эстонского Delfi направить ракеты на Петербург

По мнению депутата, журналиста нужно проверить с медицинской точки зрения.

”Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, все ли у него с головой в порядке. Ведь такие заявления, тем более звучащие от журналистского сообщества наших соседей они к нормальным взаимоотношениям не приведут”, — отметил парламентарий.

Ранее журналист Delfi Вахур Кооритс призвал разместить в Эстонии ракеты, которые способны поразить Санкт-Петербург.