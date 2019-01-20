20.01.2019, 12:55

В Госдуме ответили на призыв журналиста эстонского Delfi направить ракеты на Петербург

 (91)
Gazeta.ru
EST 4
Riigiduuma
RiigiduumaFoto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал слова эстонского журналиста, призвавшего к размещению на территории страны направленных на Санкт-Петербург ракет, передает РИА ”Новости”.

По мнению депутата, журналиста нужно проверить с медицинской точки зрения.

”Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, все ли у него с головой в порядке. Ведь такие заявления, тем более звучащие от журналистского сообщества наших соседей они к нормальным взаимоотношениям не приведут”, — отметил парламентарий.

Ранее журналист Delfi Вахур Кооритс призвал разместить в Эстонии ракеты, которые способны поразить Санкт-Петербург.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии