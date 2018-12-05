В горсобрании Таллинна пройдет круглый стол по проблемам квартирных товариществ

По словам Хельве Сяргава, она приглашает на круглый стол членов правлений столичных квартирных товариществ и владельцев квартир, чтобы обсудить проблемы КТ и возможные решения.

”В последнее время мне довелось встретиться со многими представителями правлений КТ, которые поделились со мной своими проблемами. Я созываю круглый стол для того, чтобы картина о текущей ситуации стала еще более ясной и чтобы затем мы смогли принять дальнейшие меры”, — сказала председатель ревизионной комиссии горсобрания Хельве Сяргава.

Во вторник аналогичное мероприятие прошло на эстонском языке, в нем приняли участие около сотни человек. Сяргава выразила удивление и удовлетворение в связи с тем, что интерес к мероприятию оказался столь высоким. По ее словам, на круглом столе представители квартирных товариществ получают возможность рассказать о своих проблемах.

Круглый стол начнется в зале заседаний столичного горсобрания (Вана-Виру, 12) в 18:00. Еще есть свободные места. Зарегистрироваться на мероприятие можно по э-почте joosep.vimm@tallinn.ee или по телефону 5330 5007.