В годовщину восстановления независимости Эстонии в Таллинне пройдет ряд бесплатных мероприятий

В воскресенье, 20 августа, на горке Харью состоится большой бесплатный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии, а у телебашни пройдет семейный день. Ряд мероприятий пройдет в столичных районах, передает Раэпресс.

Концерт на горке Харью начнется в 14 часов. Выступят оркестр Сил обороны под управлением Пеэтера Саана, солисты Неле-Лийс Вайксоо и Рольф Роосалу. В программе музыка эстонских композиторов. Концерт организован Таллиннским департаментом культуры.

Семейный день у телебашни продлится с 11 до 18 часов. Участие бесплатно. Место выбрано не случайно — телебашня стала одним из символов достижения независимости, поскольку именно около нее в 1991 году прошел ряд важных событий. В 17:00 начнется концерт группы Tanel Padar & The Sun.

Тир Мяннику предоставит возможность проверить свою меткость, Кайтселийт продемонстрирует вооружение и технику. Спасатели покажут транспортные средства и технику, дадут советы, как избежать опасности в различных жизненных ситуациях.

В 13:00, 14:00 и 15:00 стартуют группы желающих подняться по лестнице на башню, вход по билету, сбор у кассы на втором этаже.

Семейный день пройдет и в музее Народного фронта (площадь Вабадузе, 9). Там с 11 до 15 Кристел Вене из ТТУ проведет мастер-класс "Запах и вкус", а художник Юхан Родрик — мастер-класс по изобразительному искусству. Полицейские ознакомят с приемами безопасного движения, проведут викторину, покажут транспортные средства.

Жителей Нымме ждут в 17 часов в парке Вабадузе на бесплатный концерт эстонских исполнителей. Зрителям предлагают захватить с собой плед, чтобы можно было наблюдать за концертом с комфортом.

В культурном центре "Линдакиви" бесплатный концерт состоится 18 августа в 18 часов. Выступят Ксения Кучукова (сопрано) и Андрей Богач (тенор), у рояля — Хелен Каптен.