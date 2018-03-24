В годовщину мартовской депортации историки нового поколения обсудят наследство тоталитаризма

Эстонский институт исторической памяти проводит 25 марта, в 69-ю годовщину мартовской депортации, дискуссию о влиянии преступлений тоталитарных нацистского и советского режимов на эстонское общество в 21 веке. Участие примут признанные учителя истории Яак Юске (также автор книг по истории), Дмитрий Рыбаков, Грете Рохи и научный сотрудник Эстонского института исторической памяти Мартин Андреллер, значится в пресс-релизе.

Мероприятие начнется в 15:15 и завершится в 16:45 на втором этаже кафе Wabadus (Вабадузе вяльяк, 10). После этого состоится церемония у подножья Монумента Свободы и традиционное зажжение свечей на площади в память о жертвах мартовской депортации в 1949 году.

По словам руководителя сферы общественных связей и сотрудничества Эстонского института исторической памяти Сергея Метлева, цель дискуссии — подчеркнуть важность исторического образования на тему преступлений тоталитаризма и привнести в общественную дискуссию взгляд молодого поколения.

”Прямых очевидцев и выживших жертв репрессий становится, к великому сожалению, все меньше. У нас впереди переломное время, когда сохранение памяти о потере Эстонией свободы, депортациях и связанных с этим уроков истории ляжет целиком на плечи следующих поколений, не имеющих глубокого личного опыта. Мы нуждаемся в более четком понимании того, как наслаждаться свободой и миром, но при этом без страха и паники иметь ввиду опыт тоталитаризма и быть способными распознать явления, угрожающие нашим ценностям”, — заявил Метлев.

Дополнительная информация о мероприятиях дня памяти жертв мартовских депортаций здесь (на эстонском языке).

25 марта 1949 года власти Советского Союза депортировали в Сибирь более 22 000 жителей Эстонии разных национальностей. Всего из стран Балтии в марте 1949 года было депортировано более 95 000 человек.