08.01.2018, 12:50

В год столетия ЭР в 255 библиотеках страны пройдут выставки молодых авторов


rus.delfi.ee
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Tallinna Keskraamatukogu
Tallinna KeskraamatukoguFoto: Vallo Kruuser

Сегодня в 17.30 все желающие приглашаются в Таллинскую центральную библиотеку (бульвар Эстония,8) на открытие выставки 20-летней Сийри Сюнд "Взаимосвязи". Сегодня по всей Эстонии одновременно открываются еще 34 выставки молодых художников, а в течение нынешнего года, года 100-летия Эстонской Республики, разного рода выставки молодых авторов пройдут в 255 библиотеках страны.

Раэпресс сообщает, что молодые художники еще имеют возможность присоединиться к акции "Искусство - в библиотеки". Для этого художникам в возрасте от 14 до 26 лет нужно просто выйти на контакт с местной библиотекой. Проводиться будут как персональные, так и коллективные выставки, причем самого разного жанра - от традиционной живописи до видеоинсталляций и искусства кутюрье. Выбор жанра - за художником.

Более подробная информация на сайте www.ev100.ee/kunst-raamatukokku.

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