В год столетия ЭР в 255 библиотеках страны пройдут выставки молодых авторов

Tallinna Keskraamatukogu Foto: Vallo Kruuser

Сегодня в 17.30 все желающие приглашаются в Таллинскую центральную библиотеку (бульвар Эстония,8) на открытие выставки 20-летней Сийри Сюнд "Взаимосвязи". Сегодня по всей Эстонии одновременно открываются еще 34 выставки молодых художников, а в течение нынешнего года, года 100-летия Эстонской Республики, разного рода выставки молодых авторов пройдут в 255 библиотеках страны.