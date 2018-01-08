В год столетия ЭР в 255 библиотеках страны пройдут выставки молодых авторов

Сегодня в 17.30 все желающие приглашаются в Таллинскую центральную библиотеку (бульвар Эстония,8) на открытие выставки 20-летней Сийри Сюнд "Взаимосвязи". Сегодня по всей Эстонии одновременно открываются еще 34 выставки молодых художников, а в течение нынешнего года, года 100-летия Эстонской Республики, разного рода выставки молодых авторов пройдут в 255 библиотеках страны.
Раэпресс сообщает, что молодые художники еще имеют возможность присоединиться к акции "Искусство - в библиотеки". Для этого художникам в возрасте от 14 до 26 лет нужно просто выйти на контакт с местной библиотекой. Проводиться будут как персональные, так и коллективные выставки, причем самого разного жанра - от традиционной живописи до видеоинсталляций и искусства кутюрье. Выбор жанра - за художником.
Более подробная информация на сайте www.ev100.ee/kunst-raamatukokku.