В главном здании Совета ЕС на время председательства Эстонии появился цифровой купол

В понедельник, 10 июля, в Брюсселе в главном здании Совета ЕС Justus Lipsius и в атриуме нового здания "Европы" были торжественно открыты инсталляции, рассказывающие о цифровой истории Эстонии. Инсталляции будут находиться в здании на протяжении всего председательства Эстонии в Совете ЕС. Рабочие помещения председательства также будут оформлены в стиле эстонского смарт-дизайна и с природными мотивами, говорится в пресс-релизе.

В центре композиции находится инновационный купол с видео-проекцией „Unity”, который был разработан в Эстонии. На протяжении всего периода председательства на поверхности купола будут проектироваться панорамные видео Эстонии и других стран-членов ЕС. Видео были сняты при помощи технологии 360-градусов.

Купол открыли посол, заместитель главы Постоянного представительства Эстонии в ЕС Клайд Кулл, основатель и руководитель Transferwise и член Совета по инновациям Таавет Хинрикус, а также главный секретарь Совета ЕС Йеппе Транхольм-Миккельсен.

На открытии купола Таавет Хинрикус сказал, что одно из самых больших преимуществ страны-члена ЕС — одновременное общение с другими странами во всем мире, не только с соседями в Европе. ”Технологии делают мир меньше, сегодня мы теснее связаны друг с другом, чем когда-либо раньше. Как у маленькой страны появляется больше свободы и возможностей, когда она вместе со всеми, так же это происходит и с людьми”, — сказал Хинрикус.

После председательства купол вернется в Эстонию

„Каждой стране-председателю предлагается возможность представить свою страну в помещениях Совета ЕС. Эстония является флагманом цифрового развития, поэтому цифровые инсталляции, без сомнения, являются одним из лучших способов представить нашу страну. В течение полугода на проекционном куполе мы покажем эстонскую природу, Певческий праздник, мероприятия ЭР100, технологические решения и события, связанные с председательством Эстонии”, — сказал Валдек Лаур, советник по цифровым решениям во время председательства Эстонии в Совете ЕС.

Проекционный купол предложит зрителям возможность полного присутствия без очков виртуальной реальности. Картинка будет проектироваться на внутренние стенки купола при помощи четырех проекторов с HD-разрешением. Креативным автором купола является Таави Варм, техническое проекционное решение предлагает RGB Baltic OÜ. Видео-контент был создан при помощи творческой лаборатории Таллиннского университета MEDIT.

Проекционный купол будет находиться в Брюсселе до окончания председательства Эстонии в Совете ЕС. После председательства жители Эстонии смогут познакомиться с куполом ближе.

Эстонский дизайн и визуализация природы

При оформлении рабочих помещений в зданиях Justus Lipsius и ”Европа” дизайнеры Тюйне-Кристин и Урмо Вайкла при партнерстве со студией Platvorm исходили из идеи сложного процесса объединения технологий и природы в современном ритме жизни.

”Как в Kultuurikatel, так и в атриуме здания ”Европа” мы представили природу Эстонии на интерактивных экранах, которые реагируют на движение людей. В моменты тишины на экранах в реальном времени демонстрируется визуализированный ветер полуострова Ристна”, — пояснил один из авторов концепции Микк Меэлак.

В рабочих помещениях можно найти, например, растения Click & Grow, дизайнерские камни Аннике Лайго и удобные кресла Мартина Сааре Rapide. История эстонского дизайна будет представлена при помощи фанерных стульев, изготовленных на таллиннской фабрике Лютера.