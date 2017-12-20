В гимназии Густава Адольфа во время уроков семиклассница находилась в нетрезвом состоянии

В прошлую пятницу в гимназии Густава Адольфа полиция с алкотестерами выявляла возможное алкогольное опьянение учеников. Поводом для этого стал инцидент с другой 13-летней ученицей, которая находилась на уроке в нетрезвом состоянии.

Девочка привлекла внимание неадекватным поведением. Руководство школы вызвало полицию, которая выявила алкогольное опьянение у ученицы 7 класса. Выяснилось, что водку ей дал кто-то из одноклассников.

Ребенок, который принес в школу водку Lauaviin в пластмассовой бутылке пояснил, что просто хотел пошутить.

По словам директора школы Хендрика Агура, накануне один из учеников сказал, что может пронести в школу водку. Девочка, которая употребила алкоголь, хотела доказать, что она может выпить водку.

Поскольку возникло подозрение, что водку могли употребить и другие ученики, то директор школы и полиция провели проверку на алкотестере всех детей в классе. У других учеников алкогольное опьянение выявлено не было.

"В школе, где нулевая толерантность к алкоголю, нахождение ученика в нетрезвом состоянии я воспринимаю как плевок в лицо школы", — прокомментировал Агур.