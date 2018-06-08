08.06.2018, 08:30

В фокусе бюджетной стратегии Ласнамяэ — велосипедно-пешеходные дорожки, улучшение условий для спорта и расширение социального центра


rus.delfi.ee
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Tallinna linnavalistuse pressikas
Lasnamäe linnaosa vanem Maria JuferevaFoto: Jaanus Lensment

На собрании районный совет Ласнамяэ утвердил проект бюджетной стратегии до 2022 года, в котором, среди прочего, предусмотрено ремонт спортивного комплекса, расширение социального центра, а так же реконструкция улиц Суур-Сыямяэ и П.Пинна, сообщает управа Ласнамяэ.

”Это сбалансированный план, который в равной степени способствует развитию инфраструктуры жилого района Ласнамяэ, а также промышленной зоны. Одинаковое внимание будет уделено как пешеходам, так и автомобильному транспорту. Среди дорожных объектов есть и главные магистрали и внутриквартальные дороги”, — сказала Мария Юферева, старейшина района.

Из более крупных объектов Ласнамяэ Юферева подчеркнула расширение социального центра Ласнамяэ (Киллустику, 16) и развитие спортивного комплекса Ласнамяэ (Паэ, 1). ”Социальный центр расположен в старом здании детского сада, которое нуждается в модернизации”, — пояснила Юферева.

”С помощью реконструкции спортивного комплекса Ласнамяэ мы хотим создать лучшие условия для большего количества видов спорта, таких как, например, игры в мяч”, — сказала Юферева.

По словам старейшины, нехватка парковочных мест является самой острой проблемой в Ласнамяэ. ”Долгожданная реконструкция улицы П.Пинна в районе Лаагна должна пройти в следующем году, в ходе которой вдоль дороги будут построены дополнительные парковочные места”, — пояснила Юферева.

”Район также работает над тем, чтобы как можно скорее начать строительство третьего этапа парка Прийсле, с которым будет создана возможность для отдыха в зелёной парковой зоне. На данный момент там завершено строительство обещанных парковочных мест”, — подчеркнула Юферева.

Для лучшего передвижения пешеходов планируется создать дорожку для пешей прогулки по улице Хоолдекоду и променад в районе Паэ, а также восстановить мосты на Лаагна. Дорожное движение в ближайшие годы будет облегчено благодаря строительству 2 +2 полосной дороге на улице Суур-Сыямяэ (улица Кеск Сыямяэ — улица Смуули) и реконструкции улицы Выйдуйооксу (улица Лаагна — улица Валге). В рамках реконструкции улицы Бетоони и улицы Панеели, прилегающие фирмы получат в ближайшие годы обновленную дорожную инфраструктуру этого района, а также модернизированные решения передвижения.

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