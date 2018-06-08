В фокусе бюджетной стратегии Ласнамяэ — велосипедно-пешеходные дорожки, улучшение условий для спорта и расширение социального центра

На собрании районный совет Ласнамяэ утвердил проект бюджетной стратегии до 2022 года, в котором, среди прочего, предусмотрено ремонт спортивного комплекса, расширение социального центра, а так же реконструкция улиц Суур-Сыямяэ и П.Пинна, сообщает управа Ласнамяэ.

”Это сбалансированный план, который в равной степени способствует развитию инфраструктуры жилого района Ласнамяэ, а также промышленной зоны. Одинаковое внимание будет уделено как пешеходам, так и автомобильному транспорту. Среди дорожных объектов есть и главные магистрали и внутриквартальные дороги”, — сказала Мария Юферева, старейшина района.

Из более крупных объектов Ласнамяэ Юферева подчеркнула расширение социального центра Ласнамяэ (Киллустику, 16) и развитие спортивного комплекса Ласнамяэ (Паэ, 1). ”Социальный центр расположен в старом здании детского сада, которое нуждается в модернизации”, — пояснила Юферева.

”С помощью реконструкции спортивного комплекса Ласнамяэ мы хотим создать лучшие условия для большего количества видов спорта, таких как, например, игры в мяч”, — сказала Юферева.

По словам старейшины, нехватка парковочных мест является самой острой проблемой в Ласнамяэ. ”Долгожданная реконструкция улицы П.Пинна в районе Лаагна должна пройти в следующем году, в ходе которой вдоль дороги будут построены дополнительные парковочные места”, — пояснила Юферева.