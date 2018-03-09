09.03.2018, 10:35

В Финском заливе терпит бедствие сухогруз: возможно, его отбуксируют в Таллинн

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rus.delfi.ee
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В Финском заливе терпит бедствие сухогруз: возможно, его отбуксируют в Таллинн
Foto: Rajavartiolaitos

Сухогруз Glory Hongkong, направлявшийся в Санкт-Петербург, терпит бедствие в восточной части Финского залива. По информации Пограничной охраны Финляндии, в машинное отделение судна попала вода, сообщает YLE.

По последним данным, уровень воды около шести метров. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщают в ведомстве.

Всю ночь из машинного отделения откачивали воду. Скорее всего, сегодня судно отбуксируют в Таллинн.

Судно под флагом Панамы находится в международных водах к западу от острова Гогланд (Суурсаар). К нему направился финский ледокол Nordica, готовый оказать помощь экипажу. На борту судна находятся 22 моряка.

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