18.07.2018, 13:10

В Финском заливе сложилась худшая за последние 20 лет ситуация с сине-зелеными водорослями

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rus.delfi.ee
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В Финском заливе сложилась худшая за последние 20 лет ситуация с сине-зелеными водорослями
Paula Koskinen / Yle

В Финском заливе сложилась самая худшая за последние 20 лет ситуация с сине-зелеными водорослями, пишет YLE.

Этим летом интенсивность цветения водорослей достигла и местами даже превысила уровень 1997 года, когда ситуация с цианобактериями была особенно плачевной, сообщают в Институте по исследованию окружающей среды SYKE.

В этом году проблема вызвана поступлением насыщенных фосфором вод через Датские проливы, которые перемещаются к Финскому заливу. В то же время выбросы фосфора в Финский залив сократились в последние годы.

Главными источниками фосфора, попадающего в Балтийское море, являются сельское хозяйство и промышленность.

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