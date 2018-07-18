В Финском заливе сложилась худшая за последние 20 лет ситуация с сине-зелеными водорослями

В Финском заливе сложилась самая худшая за последние 20 лет ситуация с сине-зелеными водорослями, пишет YLE.

Этим летом интенсивность цветения водорослей достигла и местами даже превысила уровень 1997 года, когда ситуация с цианобактериями была особенно плачевной, сообщают в Институте по исследованию окружающей среды SYKE.

В этом году проблема вызвана поступлением насыщенных фосфором вод через Датские проливы, которые перемещаются к Финскому заливу. В то же время выбросы фосфора в Финский залив сократились в последние годы.

Главными источниками фосфора, попадающего в Балтийское море, являются сельское хозяйство и промышленность.