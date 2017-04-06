В Финляндии наказали преподавателя за дискриминацию ученика-эстонца по национальному признаку

Уроженец Эстонии обратился к уполномоченному по равному обращению с жалобой на учителя вечерней школы Omnia в финском Эспоо в связи с оскорблениями на национальной почве.

По результатам консенсуса школа выплатила эстонцу компенсацию в размере 2000 евро. Учитель получил за использование оскорбительных высказываний дисциплинарное взыскание.

По словам омбудсмена Кирси Пимия, дискриминация на национальной почве неприемлема, однако особенным ситуацию делает тот факт, что она исходила от учителя. ”В данном случае учитель использовал оскорбительные высказывания при других учениках, что было унизительным. Притеснения касаются не только жертвы. Если такое происходит, образовательное учреждение должно показать всем ученикам, что поведение преподавателя неприемлемо”, — отметила она.

Директор школы заверил, что они со всей серьезностью отнеслись к проблеме и сделали необходимые выводы.