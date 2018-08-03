В Финляндии эстонские заключенные объявили ”голодовку”. Цель — избежать высылки на родину

Путем забастовки эстонцы-заключенные пытаются избежать высылки домой, пишет Eesti Päevaleht.
Зарегистрированные (0) Анонимные (53)
Путем забастовки эстонцы-заключенные пытаются избежать высылки домой, пишет Eesti Päevaleht.
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Hankespetsialist
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 06.08.2018
Kommunikatsioonispetsialist
TALLINK GRUPP AS
Tähtaeg: 06.08.2018
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.