В Финляндии эстонские заключенные объявили ”голодовку”. Цель — избежать высылки на родину

Путем забастовки эстонцы-заключенные пытаются избежать высылки домой, пишет Eesti Päevaleht.
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Путем забастовки эстонцы-заключенные пытаются избежать высылки домой, пишет Eesti Päevaleht.
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Hankespetsialist
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 06.08.2018
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