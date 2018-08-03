В Финляндии эстонские заключенные объявили ”голодовку”. Цель — избежать высылки на родину



В Южной Финляндии в тюрьме Рийхимяки несут наказание 15 заключенных родом из Эстонии. На этой неделе они объявили как другим заключенным, так и администрации, что часть из них отказывается от тюремной пищи. Таким образом они пытаются избежать высылки на родину — далее нести наказание в эстонской тюрьме.