03.08.2018, 15:30

В Финляндии эстонские заключенные объявили ”голодовку”. Цель — избежать высылки на родину

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Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 9
Foto on illustreeriv
Foto on illustreerivFoto: Priit Simson

Путем забастовки эстонцы-заключенные пытаются избежать высылки домой, пишет Eesti Päevaleht.


В Южной Финляндии в тюрьме Рийхимяки несут наказание 15 заключенных родом из Эстонии. На этой неделе они объявили как другим заключенным, так и администрации, что часть из них отказывается от тюремной пищи. Таким образом они пытаются избежать высылки на родину — далее нести наказание в эстонской тюрьме. 

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