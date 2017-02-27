В феврале в Эстонию приехали четыре семьи из Сирии

По состоянию на середину февраля, с начала марта прошлого года в Эстонию по программе международной защиты на постоянное место жительство переехало 107 человек, пишет Maaleht.

В феврале в Эстонию приехало четыре сирийских семьи (всего 18 человек), в январе — две семьи (всего 12 человек).

Согласно статистке, более всего иммигрантов прибывает из Сирии, а также Ирака и Йемена.

Прибывшие в Эстонию беженцы поселились в Харьюмаа, Ярвамаа, Тартумаа, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Пыльвамаа.