27.02.2017, 14:45

В феврале в Эстонию приехали четыре семьи из Сирии

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rus.delfi.ee
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В феврале в Эстонию приехали четыре семьи из Сирии
Foto: Priit Simson

По состоянию на середину февраля, с начала марта прошлого года в Эстонию по программе международной защиты на постоянное место жительство переехало 107 человек, пишет Maaleht.

В феврале в Эстонию приехало четыре сирийских семьи (всего 18 человек), в январе — две семьи (всего 12 человек).

Согласно статистке, более всего иммигрантов прибывает из Сирии, а также Ирака и Йемена.

Прибывшие в Эстонию беженцы поселились в Харьюмаа, Ярвамаа, Тартумаа, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Пыльвамаа.

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