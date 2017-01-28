В Феврале Рийгикогу рассмотрит поправки к Закону об оружии

В Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны подготовили поправками к Закону об оружии. В комиссии по государственной обороне довольно оживленную дискуссию вызвал вопрос о прохождении экзамена для получения права на владение оружием при участии переводчика.

В будущем планируется отказаться от части ограничений на выдачу оружия, наложенных на граждан иностранных государств. В том числе — от требования сдавать экзамен на владение оружием на эстонском языке. Причина — многочисленность заявлений от лиц, для кого эстонский язык не является родным. При сдаче экзамена на владение оружием лицо, не говорящее на эстонском языке, должно будет оплатить услуги переводчика.

По словам заместителя председателя комиссии Марта Хельме, отказываться от языковых требований нельзя. ”Эстонский язык — наш государственный язык. Официальным языком делопроизводства также является эстонский”, — сказал Хельме. По его словам, прискорбно, если так легко отказываются от защиты эстонского языка.

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По словам члена комиссии Оудекки Лооне, отмена языковых требований носит прагматичный характер. На ее взгляд, языковые требования — бессмысленный барьер, который может, например, помешать вступить в ряды Кайтселийта или участвовать в спортивных состязаниях. ”Чем больше мы уважаем родной язык другого человека, тем больше они будут уважать эстонский язык”, — сказала она.

Есть еще одно важное изменение, касающееся экзамена. В дальнейшем иностранцы, проживающие в Эстонии и имеющие разрешение на владение оружием в своем государстве, должны будут сдавать экзамен на право владения оружием на тех же основаниях, что и граждане Эстонии.

О разрешении на владение оружием может ходатайствовать житель Эстонии с постоянным видом на жительство или гражданин Эстонии, которые выполняют требования, установленные Законом об оружии.