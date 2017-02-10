В феврале можно взять себе питомца из приюта без платы за отчуждение

Varjupaikade MTÜ снова отмечает месяц друга кампанией, в рамках которой можно забрать из приюта нового питомца бесплатно.

"Целью данной кампании является, с одной стороны, сделать адоптацию максимально удобной для нового владельца, так как пакет состоит из предметов, в хорошем качестве и в необходимости иметь которые мы сами убедились”, говорит Трийну Прикс, руководитель Varjupaikade MTÜ, " с другой стороны, мы хотим подчеркнуть, что истинная дружба бесценна".

Кампания проходит во всех приютах Varjupaikade MTÜ в Пярну, Вильянди, Выру, Валга, Вирумаа, Ляэнемаа и Таллинне.

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Приобретая в феврале стартовый пакет, состоящий из принадлежностей для ухода за животным первой необходимости, можно забрать из приюта чипированых, кастрированых и стерилизованых кошек и котов без платы за отчуждение.

Стоимость стартового пакета составляет 35 евро, в него входит все необходимое для нового питомца.