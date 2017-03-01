В феврале двое молодых людей сорвали в лотерею солидный куш

Февраль принес крупные выигрыши в лотерею двум молодым мужчинам.

15 февраля в Bingo Loto был сорван джекпот в размере 352 599 евро, а 22 февраля в Viking Lotto обладатель комбинации 5+1 выиграл 101 082 евро.

Выигравший в Bingo Loto молодой человек родом из Западной Эстонии. Он еще учится и приобрел билет в интернете. Мужчина планирует часть своего выигрыша инвестировать, а также купить новую машину.

Второй молодой человек родом из Кохтла-Ярве. Он работает в сфере энергетики, не женат, но шутит, что ”теперь, вероятно, скоро женится”. С помощью выигранных денег он планирует привести в порядок дом и поддержать семью.

Для обоих мужчин эти выигрыши стали первыми в жизни и оба они рассказали о своем везении только членам семьи.