В этом сезоне грипп забрал первые жизни. Но повода для паники нет

По данным Департамента здоровья, в этом сезоне от гриппа скончались двое.

Если точнее, то не от самого гриппа, а от осложнений после него. Умершие — 79 и 81 года, у обоих имелись сопутствующие заболевания, они не были вакцинированы.

Интенсивность заболевания гриппом по-прежнему оценивают как низкую, а распространенность — как ограниченную.

Всего с начала сезона были госпитализированы 54 пациента: 20 из них — люди старшей возрастной группы, 15 — 0-4 лет, 10 — 5-14 лет, и 9 — трудоспособного возраста.