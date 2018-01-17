17.01.2018, 17:10

В этом сезоне грипп забрал первые жизни. Но повода для паники нет

 (11)
rus.delfi.ee
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Gripp ja nohu
Gripp ja nohuFoto: Argo Ingver

По данным Департамента здоровья, в этом сезоне от гриппа скончались двое.

Если точнее, то не от самого гриппа, а от осложнений после него. Умершие — 79 и 81 года, у обоих имелись сопутствующие заболевания, они не были вакцинированы.

Интенсивность заболевания гриппом по-прежнему оценивают как низкую, а распространенность — как ограниченную.

Всего с начала сезона были госпитализированы 54 пациента: 20 из них — люди старшей возрастной группы, 15 — 0-4 лет, 10 — 5-14 лет, и 9 — трудоспособного возраста.

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