В этом и следующем годах в Эстонию прибудут еще 80 беженцев из Турции

С учетом того, что мигранты предпочитают жить в Таллинне, Куузе заинтересован во встрече с Аасом, чтобы обсудить подходящие всем сторонам варианты организации приема беженцев.

В период с 2015 по 2017 год Эстония приютила 206 мигрантов, пользующихся международной защитой.