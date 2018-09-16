В этом и следующем годах в Эстонию прибудут еще 80 беженцев из Турции

Государство надеется на продолжение успешного сотрудничества с Таллинном по данному вопросу. Об этом в своем письме на имя мэра Таллинна Таави Ааса со ссылкой на договоренность внутри правительства сообщил вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе, передает портал rus.err.ee.
С учетом того, что мигранты предпочитают жить в Таллинне, Куузе заинтересован во встрече с Аасом, чтобы обсудить подходящие всем сторонам варианты организации приема беженцев.
В период с 2015 по 2017 год Эстония приютила 206 мигрантов, пользующихся международной защитой.