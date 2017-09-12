В этом году Таллиннский марафон SEB принес несколько рекордов

В состоявшемся в конце минувшей недели крупнейшем спортивном мероприятии в Эстонии — Таллиннском марафоне SEB — приняли участие свыше 18 тысяч поклонников этого вида спорта из всех уездов Эстонии и рекордного числа зарубежных государств — 56, сообщает Раэпресс.

Выиграл марафон кениец Кипротич Кируи с результатом мирового класса — 2:09.22, установив рекорд марафонов как Прибалтики, так и Северных стран. В Европе всего несколько городов, в которых марафоны нынче пробегались быстрее. Это Лондон, Париж, Рим, Милан, Гамбург, Вена, Прага, Роттердам и Линц.

Впервые на забег в Таллинне приехали более 3000 зарубежных гостей. Мало в мире государств, в которых в таком забеге принимают участие и президент, и премьер-министр. Керсти Кальюлайд пробежала полумарафонскую дистанцию, а Юри Ратас взял с собой на 10-километровый пробег баскетбольный мяч. Ведя дриблинг двумя баскетбольными мячами, Марти Медар прошел марафонскую дистанцию с результатом, который будет занесен в книгу рекордов Гиннесса — 3:54.16

С 6 по 8 сентября следующего года в Таллинне пройдет конгресс Международной ассоциации марафонов и забегов на длинные дистанции, право проведения которого Эстония выиграла в напряженной конкуренции.