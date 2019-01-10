10.01.2019, 19:50

В этом году Праздник песни и танца будет длится на день дольше, но без алкоголя

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rus.delfi.ee
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XII Noorte Laulupeo vaated tuletornist
XII Noorte Laulupeo vaated tuletornistFoto: Hendrik Osula

Сегодня в Эстонской академии музыки и танца было провозглашено начало юбилейного года Эстонского праздника песни и танца, и в предварительную продажу поступили билеты на XXVII праздник песни и XX праздник танца ”Моя любовь”.

Пресс-секретарь Фонда Праздника песни и танца Стен Вейдебаум сообщил Delfi, что в этом году праздник будет длится четыре дня и пройдет без алкоголя, поэтому на нем смогут использовать биоразлагающуюся посуду.

По словам главного дирижера праздника песни и танца Пеэтера Перенса, концерт-открытие праздника песни 6 июля пройдет под названием ”Учителю”. ”Это выражение благодарности всем эстонским учителям. Программа составлена из произведений, созданных эстонскими композиторами и их учителями”, — сказал Перенс.

По словам художественного руководителя Праздника народной музыки Юхана Уппина, праздник народной музыки соберет музыкантов, которых объединяет любовь к народной музыке. Семьсот музыкантов будут разделены по семи видам инструментов: каннели, волынки, скрипки, гармони, щипковые струнные инструменты, аккордеоны и сводный оркестр.

2019 год в Эстонии провозглашен юбилейным годом ”Празднику песни 150. Юбилейный год эстонской песни и танца”, и главным событием этого года станут четыре дня на Таллиннском певческом поле и стадионе Калев с четверга по воскресенье, когда 4-7 июля 2019 года пройдет XXVII праздник песни и XX праздник танца ”Моя любовь”, и предшествующее этому движение праздничного огня через всю Эстонию.

Программа XXVII праздника песни и XX праздника танца ”Моя любовь”:

  • Движение праздничного огня 1.06 (Тарту) — 3.07 (Таллинн)
  • Начало недели праздника песни и танца в воскресенье, 30 июня
  • Главная репетиция-представление праздника танца в четверг, 4 июля в 15:00 часов
  • Праздник танца, 1-ое представление в четверг, 4 июля в 19:00 часов
  • Праздник танца, 2-ое представление в пятницу, 5 июля в 11:00 часов
  • Праздник танца, 3-е представление в пятницу, 5 июля в 18:00 часов
  • Концерт народных музыкантов в пятницу, 5 июля в 14:00 часов
  • Торжественное шествие в субботу, 6 июля с 13:00 до 18:00 часов
  • Открытие праздника песни концертом ”Учителю” в субботу, 6 июля в 19:00 часов
  • Праздник песни в воскресенье, 7 июля в 14:00 часов

Билеты можно приобрести в Piletilevi.

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