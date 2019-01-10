В этом году Праздник песни и танца будет длится на день дольше, но без алкоголя

Пресс-секретарь Фонда Праздника песни и танца Стен Вейдебаум сообщил Delfi, что в этом году праздник будет длится четыре дня и пройдет без алкоголя, поэтому на нем смогут использовать биоразлагающуюся посуду.

По словам главного дирижера праздника песни и танца Пеэтера Перенса, концерт-открытие праздника песни 6 июля пройдет под названием ”Учителю”. ”Это выражение благодарности всем эстонским учителям. Программа составлена из произведений, созданных эстонскими композиторами и их учителями”, — сказал Перенс.

По словам художественного руководителя Праздника народной музыки Юхана Уппина, праздник народной музыки соберет музыкантов, которых объединяет любовь к народной музыке. Семьсот музыкантов будут разделены по семи видам инструментов: каннели, волынки, скрипки, гармони, щипковые струнные инструменты, аккордеоны и сводный оркестр.

2019 год в Эстонии провозглашен юбилейным годом ”Празднику песни 150. Юбилейный год эстонской песни и танца”, и главным событием этого года станут четыре дня на Таллиннском певческом поле и стадионе Калев с четверга по воскресенье, когда 4-7 июля 2019 года пройдет XXVII праздник песни и XX праздник танца ”Моя любовь”, и предшествующее этому движение праздничного огня через всю Эстонию.