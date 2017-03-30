В этом году план Министерства образования включает в себя более 50 различных исследований

Опубликованный Министерством образования и науки план исследований на 2017 год включает в себя более 50 различных действий, среди которых как международные и многолетние исследования, так и менее масштабные анализы.

По словам руководителя отдела анализа министерства Ауне Валк, статистика, анализы и исследования важны для решения задачи по изменению процесса формирования образовательной политики, которую планируется сделать более научно-ориентированной. ”На этот год у нас запланировано более 50 действий в этой области. Среди них — более десятка международных исследований и обзоров, которые мы проведем в сотрудничестве с OECD (Организация экономического сотрудничества и развития), и порядка десяти анализов составит непосредственно министерство”, — сказала Валк. Некоторые исследования проводятся уже не в первый раз, что позволяет сопоставить полученные данные как с результатами других стран, так и с показателями прошлых лет.

Ауне Валк рассказала, что в этом году особое внимание уделяется опросам удовлетворенности, которые проводят среди более чем десятка различных целевых аудиторий — от воспитателей детского сада до выпускников высших учебных заведений. "Из новых пробных исследований стоить отметить проекты по изучению педагогических навыков учителей и влияния начального образования. Самый крупномасштабный исследовательский проект в сотрудничестве подготовили четыре министерства — Министерство образования и науки, Министерство экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел и Министерство внутренних дел. Исследование называется ”Возможности и вызовы для систем образования, рынка труда и социальной системы ввиду изменения рынка труда и роста миграции”. В ближайшее время Эстонское научное агентство объявит конкурс на его проведение", — объяснила Валк.

В перечень запланированных действий входят как исследования, анализирующие влияние политики образования, например, освоение сквозных тем учебной программы или консультации по карьере, так и исследования с расчетом на будущее — исследование состояния эстонского языка, которое ляжет в основу новой языковой стратегии, и анализ опыта других стран в привлечении взрослых людей с низким уровнем образования к участию в дополнительном обучении.

Ауне Валк подчеркнула, что при проведении исследований будут следить за тем, чтобы не перегружать опросами учеников и учителей. ”Именно поэтому мы должны серьезно взвешивать каждое исследование и необходимость его проведения и сотрудничать с другими организациями, исследующими смежные темы — чтобы избегать повторов. Публикация плана исследований должна этому поспособствовать”, — сказала Валк.

В публикуемой программе приводится перечень исследований как министерства образования и науки, так и подведомственных ему целевых учреждений — Innove и Эстонского центра работы с молодежью (ENTK).