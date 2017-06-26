В этом году культурный фестиваль Baltic Pride пройдет под девизом ”ВМЕСТЕ”

Основной темой проходящего в этом году с 6 по 9 июля ЛГБТ+ фестиваля станет понятие ”ВМЕСТЕ”, которое не только имеет отношение к принятому недавно Закону о сожительстве, но означает и сплоченность и помощь ближнему, а также имеет отношение к процессу воспитания и взросления личности.

В программе международного фестиваля представлены кино, выставки, воркшопы, пикники с участием однополых семей и ряд вечеринок. Впервые будет организована экскурсия по ЛГБТ-местам эстонской столицы.

По словам организатора фестиваля Марет Hей, ”одним из важных событий фестиваля станет конференция, темой которой заявлено настоящее и будущее прайд-фестивалей, а также сотрудничество представителей ЛГБТ-сообщества и гетеросексуалов в борьбе за построение гуманного общества. Также будут затронуты темы взаимоотношения поколений и юридических аспектов законов, влияющих на жизни ЛГБТ-людей в Эстонии”.

Кульминацией фестиваля станет бесплатный концерт под открытым небом, в котором примут участие популярные эстонские артисты. Предшествует фестивалю яркий прайд-парад.

Как поясняет действующий руководитель Эстонского ЛГБТ-объединения Кристель Раннаяярэ, ”цель парада — продемонстрировать разнообразие представителей ЛГБТ-сообщества и побудить их к более активным действиям. Также организаторы хотели бы напомнить обществу о том, что ещё недавно у ЛГБТ-людей отсутствовали элементарные права”.

Первый фестиваль Baltic Pride состоялся в 2009 году в Латвии. Данный фестиваль — плод совместной работы представителей всех трех балтийских стран, и в этом году он пройдет в Таллинне уже в третий раз.

Вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, на фестиваль приглашаются все, кому интересна ЛГБТ-культура и те, кто хочет ее поддержать.