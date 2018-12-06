В этом году другом прессы назван Госконтроль, а врагом — бывший глава Danske Bank
Союз газет Эстонии назвал другом прессы в 2018 году Государственный контроль, а врагом прессы- бывшего главу Danske Bank Айвара Рехе.
Союз газет Эстонии назвал другом прессы в 2018 году Государственный контроль, а врагом прессы- бывшего главу Danske Bank Айвара Рехе.
Глава Союза газет Эстонии Март Раудсаар отметил, что в случае с Госконтролем очень важным является аудит, в центре которого были муниципальные СМИ. Аудит поднял тему того, как политики ненадлежащее используют муниципальную прессу для саморекламы за деньги налогоплательщиков.
Что касается Айвара Рехе, то скандал с отмыванием денег в банке Danske — один из крупнейших в истории Эстонии. Раудсаар пояснил, что во время этих событий Рехе, который раньше нормально общался с прессой, сначала дал общественности ложную информацию, а затем пропал с поля зрения, так и не дав объяснения — и при этом продолжает работать дальше в банковском секторе.
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