В наступившем году так называемые "Языковые кафе" вновь откроют свои двери и примут в два раза больше посетителей, передает rus.err.ee.

Проект Фонда интеграции и миграции по изучению эстонского языка набирает обороты, однако уязвимые места есть — попасть на бесплатные языковые курсы от фонда — задача не из простых: ждать приглашения приходится до полутора лет, передает ”Актуальная камера”.

"Языковые кафе" завоевывают популярность у тех, кто нацелен выучить государственный язык; организует встречи Фонд интеграции и миграции "Наши люди". Для всех желающих вход в эту образовательную закусочную — бесплатный. Постоянные посетители уверены: выучить эстонский в такой неформальной обстановке куда проще, чем на курсах; к тому же в этом году подобных кафе будет в два раза больше, чем в прошлом.