В этом году бесплатные операции по удалению катаракты были проведены более чем 10 000 пациентам

„В проблеме обеспечения доступности медицинской помощи приоритетной сферой сейчас является здоровье детей. Для их лечения мы выделили дополнительные средства для использования как в этом, так и в будущем году," подтвердил Председатель Правления Больничной кассы Райн Лаане.
"Мы работаем во имя того, чтобы уменьшить время ожидания в очередях на получение специализированной медицинской помощи. Дополнительное финансирование дало возможность улучшить доступность лечения в области внутренних болезней (например, кардиология и эндокринология) — таким образом медицинскую помощь получило почти на 10 400 человек больше, чем в тот же период прошлого года," сказал Лаане.
По словам Лаане в текущем году операции по удалению катаракты были проведены 10 037 пациентам, что на 3 285 человек больше, чем в тот же период прошлого года. Больше всего операций было сделано в Харьюмаа и в Тарту, где помощь получило 6 545 человек. "Только в Восточно-Таллиннской Центральной Больнице было проведено на 1 838 операций больше, чем в прошлом году. Благодаря этому помощь получило на 1 260 пациентов больше, чем в прошлом году," сказал Лаане.
Продолжительность ожидания в очередях на лечение уменьшилось также благодаря повышению объема использования услуг электронных констультаций. В течение 9 месяцев 2018 года врачи провели 14 198 электронных консультаций на общую сумму 222 000 евро, что в четыре раза больше, чем в том же периоде прошлого года.
В течение 9 месяцев медицинскими услугами врачей-специалистов воспользовалось 693 000 человек. За эти услуги Больничной кассой было выплачено более чем полмиллиарда евро. Итого врачи-специалисты провели около 3 миллионов амбулаторных приемов.