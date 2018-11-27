В этом году бесплатные операции по удалению катаракты были проведены более чем 10 000 пациентам

„Благодаря дополнительному финансированию из государственного бюджета в размере 34 миллионов евро Больничная касса смогла увеличить доступность медицинской помощи врачей-специалистов в сфере нескольких медицинских специальностей. Приоритетным направлением сейчас является уменьшение времени ожидания в очередях на операции по установке протезов суставов и удалению катаракты, а также в очередях на получение медицинской помощи для детей," сказала Министр здравоохранения и труда Риина Сиккут.

В течение девяти месяцев текущего года медицинские педиатрические услуги получило на 965 больше детей, чем в том же периоде предыдущего года. Улучшилась также и доступность медицинских услуг в области детской психиатрии — число детей, получивших такие услуги в текущем году было на 300 больше, чем в том же периоде предыдущего года.

”Мы стремимся к тому, чтобы не было ситуаций, когда дети должны ждать визита к врачу-специалисту более одной недели. Вовремя обнаруженные проблемы со здоровьем и их разрешение являются инвестицией в будущую здоровую жизнь. Мы понимаем, что сейчас к сожалению это невозможно в некоторых случаях, так как врачей некоторых специальностей не хватает — например, аллергологов или психиатров. В таком случае мы должны увеличить заказы на образовательные курсы по некоторым специальностям, чтобы в будущем стал возможным более быстрый доступ к врачу," добавила Сиккут.