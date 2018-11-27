27.11.2018, 20:10

В этом году бесплатные операции по удалению катаракты были проведены более чем 10 000 пациентам


rus.delfi.ee
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Fotolavastus
FotolavastusFoto: Ilmar Saabas

В течении 9 месяцев 2018 года Больничая касса направила на здравоохранение около миллиарда евро, из которых более чем полмиллиарда евро были потрачены на медицинские услуги врачей-специалистов. В качестве приоритетных направлений было сделано 13 237 операций по удалению катаракты и 2 573 операций по установке протезов тазобедренных и коленных суставов. Дополнительные средства были также направлены на лечение детей.

„Благодаря дополнительному финансированию из государственного бюджета в размере 34 миллионов евро Больничная касса смогла увеличить доступность медицинской помощи врачей-специалистов в сфере нескольких медицинских специальностей. Приоритетным направлением сейчас является уменьшение времени ожидания в очередях на операции по установке протезов суставов и удалению катаракты, а также в очередях на получение медицинской помощи для детей," сказала Министр здравоохранения и труда Риина Сиккут.

В течение девяти месяцев текущего года медицинские педиатрические услуги получило на 965 больше детей, чем в том же периоде предыдущего года. Улучшилась также и доступность медицинских услуг в области детской психиатрии — число детей, получивших такие услуги в текущем году было на 300 больше, чем в том же периоде предыдущего года.

”Мы стремимся к тому, чтобы не было ситуаций, когда дети должны ждать визита к врачу-специалисту более одной недели. Вовремя обнаруженные проблемы со здоровьем и их разрешение являются инвестицией в будущую здоровую жизнь. Мы понимаем, что сейчас к сожалению это невозможно в некоторых случаях, так как врачей некоторых специальностей не хватает — например, аллергологов или психиатров. В таком случае мы должны увеличить заказы на образовательные курсы по некоторым специальностям, чтобы в будущем стал возможным более быстрый доступ к врачу," добавила Сиккут.

„В проблеме обеспечения доступности медицинской помощи приоритетной сферой сейчас является здоровье детей. Для их лечения мы выделили дополнительные средства для использования как в этом, так и в будущем году," подтвердил Председатель Правления Больничной кассы Райн Лаане.

"Мы работаем во имя того, чтобы уменьшить время ожидания в очередях на получение специализированной медицинской помощи. Дополнительное финансирование дало возможность улучшить доступность лечения в области внутренних болезней (например, кардиология и эндокринология) — таким образом медицинскую помощь получило почти на 10 400 человек больше, чем в тот же период прошлого года," сказал Лаане.

По словам Лаане в текущем году операции по удалению катаракты были проведены 10 037 пациентам, что на 3 285 человек больше, чем в тот же период прошлого года. Больше всего операций было сделано в Харьюмаа и в Тарту, где помощь получило 6 545 человек. "Только в Восточно-Таллиннской Центральной Больнице было проведено на 1 838 операций больше, чем в прошлом году. Благодаря этому помощь получило на 1 260 пациентов больше, чем в прошлом году," сказал Лаане.

Продолжительность ожидания в очередях на лечение уменьшилось также благодаря повышению объема использования услуг электронных констультаций. В течение 9 месяцев 2018 года врачи провели 14 198 электронных консультаций на общую сумму 222 000 евро, что в четыре раза больше, чем в том же периоде прошлого года.

В течение 9 месяцев медицинскими услугами врачей-специалистов воспользовалось 693 000 человек. За эти услуги Больничной кассой было выплачено более чем полмиллиарда евро. Итого врачи-специалисты провели около 3 миллионов амбулаторных приемов.

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